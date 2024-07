LeBron James naglalaway sa 3rd Olympic gold medal

PANG-APAT na ni LeBron James sa Olympics ang Paris Games ngayong buwan.

Edad 39 na ang all-time leading scorer ng NBA, una siyang naglaro sa Team USA noong 19-year-old pa lang, dalawang beses sa kanyang 20s.

Suma-total, tatlong magkakaibang dekada siyang rarampa sa quadrennial games.

Bronze ang una niya sa Athens noong 2004, gold sa 2008 Beijing at 2012 London.

“I’m still playing a high level,” ani James sa pagsisimula ng training camp sa Las Vegas nitong Sabado. “I still love the game of basketball.”

Four-time defending champion sa Olympics ang Americans, uumpisahan nila sa camp ang susunod na 5 1/2 weeks para habulin ang panglima.

Seryoso sa preparasyon si James, hindi na humingi ng dayoff sa Day 1 kahit unang salang din ng panganay at teammate na si Bronny para sa Lakers sa unang laro sa California Classic Summer League.

Pagbaba ng team bus, nakipag-high five sa dati niyang coaches na sina Erik Spoelstra at Tyronn Lue – mga assistants ni Team USA head coach Steve Kerr. Pagkatapos nu’n, diretso na siya sa floor para magpapawis sa mga dakdak.

“I was blown away by how hard he practices,” bulalas ni Kerr. “i went to Ty and Spo, and I said, ‘Is this normal?’ And they said, ‘Every day.’ And then I said to Spo, ‘What about way back when you got him?’ And Spo said, ‘Every day, every drill, every walkthrough.’”

Seryoso nga, dahil iisa ang misyon.

“Our only goal is to win a gold medal,” giit ni LeBron. (Vladi Eduarte)