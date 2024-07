Lacuna pinalagan paglipat sa Manila Zoo

NANINDIGAN si Manila Mayor Honey Lacuna na mananatili ang Manila Zoo sa lugar kung saan ito nakalagay sa lungsod ng Maynila.

“Manila Zoo stays where it is, roadmap in the works” – ani Lacuna.

Ito ang reaksiyon ni Lacuna sa mungkahi ni Senator Francis Tolentino na ilipat ang Manila Zoo sa Masungi Georeserve, Baras, Rizal.

“I thank and appreciate Senator Francis Tolentino for his concern for the Manila Zoo.But we want Manila Zoo’s future to be a well-planned, realistic roadmap based on sound science and zoo management, and with due sensitivity to the cherished place of the Manila Zoo in the hearts of Manileños and the childhood memories of many Filipinos, dagdag ni Lacuna.

Iginiit pa ni Lacuna na bahagi ng kasaysayan ng Maynila ang Manila Zoo.

Sinabi ni Lacuna na wala sa kanilang pag-iisip at hindi nila option o ang ilagay ang Manila Zoo sa ibang lugar.

Sa katunayan hinihintay na lamang aniya na maipasa ang New Government Procurement Act at ang pag-apruba sa IRR dahil iyon ang magiging batayan ng plano sa Manila Zoo.

Nais ni Lacuna na maging accesible sa Manilenyo ang Manila Zoo.(Juliet de Loza-Cudia)