Kris Aquino sobrang generous para sa mga anak

Bibilib ka sa pagiging generous ni Kris Aquino!

Siyempre, mas nagiging generous si Kris dahil na rin sa mga anak niyang sina Joshua at Bimby.

Noong umuwi ng Pilipinas si Joshua, ipinahatid niya ito at kung business class ang anak, business class din ang naghatid dito.

At kamakailan nga, umuwi na rin ng Pilipinas si Bimby. At kahit 17-year old na ang bunsong anak, pinasamahan din niya ito na umuwi ng Pilipinas. And yes, business class din ang naghatid dito.

At private nurse niya na si Noel Alonzo ang naghatid kay Bimby at sabi nga ng isang kakilala namin, “Bibilib ka kay Kris dahil hindi pinag-e-economy ang mga naghahatid sa mga anak niya!”

Actually, marami na kaming kuwentong narinig tungkol nga sa pagiging generous ni Kris, lalo na sa mga nag-aalaga kina Joshua, Bimby.

Marunong ngang mag-appreciate si Kris sa mga taong tumutulong sa kanilang mag-iina kaya madalas ay nagreregalo siya sa mga taong iyon.

So nice of Kris talaga!