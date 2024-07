Khyree Jackson dedo sa car crash Minnesota dalamhati

NAMATAY si Minnesota Vikings rookie cornerback Khyree Jackson at dalawa niyang dating high school teammates sa isang car crash Sabado ng madaling araw sa Maryland.

Binawian ng buhay sa mismong pinangyarihan ng aksidente sina Jackson at isaiah Hazel, dead on arrival sa ospital si Anthony Lytton Jr. nang masangkot sa three-car crash sa Prince George’s County, ayon sa Maryland State Police.

Magkakasama ang tatlong biktima sa iisang sasakyan na sinalpok ng isa pang humaharurot at pa-ese-ese habang palipat-lipat ng lane.

“I am heartbroken by the loss of Khyree,” ani Vikings general manager Kwesi Adolfo-Mensah. “His story was one of resilience. He was taking steps to become the best version of himself not just for him, but for those who cared about and looked up to him.”

Fourth-round pick ng Minnesota si Jackson sa National Football League draft noong April, matunog siya bilang starting cornerback ng Vikings. (Vladi Eduarte)