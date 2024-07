Justine Baltazar, 69 pa swak sa 39th PBA Draft 2024

KABUUANG 70 hopefuls ang nagsumite ng application para sa PBA Season 49 Draft.

Sa July 14 ang selection proceedings sa Glorietta Mall sa Makati, top pick ang Converge.

Umabot sa 18 ang Fil-foreign applicants, ang iba ay nakapaglaro na sa Pilipinas. Noong isang taon ay record ang 128 draftees, si Fil-Am Stephen Holt ang No. 1 pick ng Terrafirma.

Ngayon ay ang Converge ang unang pipili, kasunod ang Blackwater, Terrafirma, Phoenix, NorthPort, NLEX, Rain or Shine (7th at 8th), Magnolia, Ginebra, Meralco at San Miguel sa first round.

Matunog ang pangalan ni big man Justine Baltazar bilang top selection.

Inaasahan ding pag-uunahan sina Evan Nelle, RJ Abarrientos, Sedrick Barefield, CJ Cansino, Kai Ballungay, Dave Ildefonso, Mark Nonoy, Peter Alfaro, Pao Javillonar, Caelan Tiongson.

Sa July 10-11 ang Draft Combine sa Ynares Sports Arena sa Pasig. Sa Day 1 ay tatasahan ang physical, mental at athletic skills ng applicants, Day 2 ang mini-tournament.

Pagkatapos ng Combine, ilalabas ng liga ang final list ng eligible draftees. (Vladi Eduarte)