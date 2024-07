John Alvin Guce, Dan Camanero renda kina War Chief, Akroun Silver

KAMPIHAN sina War Chief at Akroun Silver pagkaripas sa 2024 Philippine Racing Commission 3-Year-Old Locally Bred Stakes Race na ilalarga sa Metro Manila Turf Club sa Malvar, Batangas sa Hulyo 21.

May distansyang 2,000-meter, makakalaban nila ang pito pang tigasing kabayo sa kaganapang suportado ng Philracom.

Nakalaan ang P500K guaranteed prize na ikakalat sa unang anim na kabayong tatawid sa meta sa harurutang sasabakan din nina Amor My Love, Bagsikatdin, Every Sweat Counts, Jeng’s Had Enough, Louiseville, Sting at The Kiss.

Sasakyan ni reigning Philippine Sportswriters Association Jockey of the Year John Alvin Guce si War Chief habang si Dan Camanero angpapatong kay Akroun Silver.

Tsatsane ang mananalo ng P300K, kakabig ang pangalawa ng P100K, may P50K, P25K, P15K at P10K ang third hanggang sixth placers, ayon sa pagkakasunod.

Posibleng humadlang sa misyong korona sinuman kina War Chief at Akroun Silver sina Amor My Love at Every Sweat Counts.

Magbubulsa rin ang winning breeder ng P25K, P15K sa segunda at P10K sa tersera. (Elech Dawa)