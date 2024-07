WALA na umanong puwang ang galit pero umaasa ang pamilya ng isang 74-anyos na Fil-Am na makakamit nito ang hustisya matapos itong masawi nang itulak siya ng may sayad sa isip sa paparating na tren sa San Francisco, California noong Lunes nang gabi.

Ayon kay Alvin Dandan, isang intensive care unit (ICU) doctor sa San Francisco at pamangkin ng biktimang si Corazon Dandan, hindi na maibabalik ng kanilang galit ang buhay ng kanyang tiyahin na si Corazon Dandan kaya mas prayoridad nila na maparusahan ang salarin na si Trevor Belmont, 49 anyos, na sinasabing may problema sa pag-iisip.

Ito’y matapos na masuspinde ang pagdinig sa kaso ni Belmont dahil sa hindi nito pagsipot sa korte noong Hulyo 5.

“Putting somebody who’s mentally ill in jail is not going to all of a sudden make things better. Whether he’s charged, whether he’s jailed, it’s not going to bring my aunt back, giit nito.”

Sa ulat, naghihintay ng tren ang biktima sa Bay Area Rapid Transit sa Powell Street Station nang itulak ito ni Belmont bago mag alas-onse nang gabi noong Lunes, Hulyo 1.

Nagtamo ito ng matinding pinsala sa ulo na naging dahilan ng kamatayan nito.