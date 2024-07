Hito swak na paboritong seafood dish sa mundo

Swak na rin sa panlasa ng mga dayuhan ang hito ng Pilipinas na kung saan pumasok ito sa best seafood dishes in the World.

Sa naganap na paghugot sa Top 80 Freshwater Fish Dishes in the World pumasok ang ulam na adobong hito bilang pang-71 kasabay ng mga lutuing sikat ng ibang bansa.

Ang adobong hito o catfish ay nililutong may lahok na bawang, suka, luya, mantekilya, asin at paminta na tamang-tama sa mainit na kanin na siyang pumatok sa panlasa ng mga dayuhan.

Mayroon pa tayong swak at maipagmamalaking lutuin na tinawag na sinanglay o tinimplahang isda na may laman sa loob na sibuyas at kamatis at ibinalot sa dahon ng pechay, saka pinakuluan sa gata.

Karaniwang ginagawang sinanglay ay tilapia, maya-maya (red snapper), pompano, bangus at hito na lalong ikinabilib ng mga dayuhan.

Kabilang sa Top 80 freshwater fish dishes in the World ay nanguna ang lutuin ng Finland dahil sa ulam na

Loimulohi.

Ang Loimulohi ay isang traditional Finnish method sa pagluto ng salmon o rainbow trout. Ito ay simpleng pinauusukan at lalagyan ng sea salt at papatakan ng lemon juice, honey, o juniper berries.

Sumunod ang Shorshe ilish ng Bangladesh na isang traditional Bengali dish gamit ang kanilang ilish fish.

Ikatlo ang lutuin ng Brazil na Tambaqui na brasa, mula sa Croatia na Šaran u rašljama na isa ring traditional dish sa Baranja.

Saramură fish dish na isang authentic Romanian dish ang sumunod, Boga a la parrilla ng Argentina ang pang-anim.

Sumunod ang Thin Fried Catfish ng

New Orleans, pang-walo ang Fried Catfish ng Alabama, USA, Trucha a la parrilla ng Argentina at pang-10 ang Perkelt od soma ng Baranja, Croatia.

Sa kabilang banda, kahit nasa mababang level ang putaheng Pinoy ay pasok pa rin ito sa panlasa ng mga dayuhan dahil ito ang lutuing Pinoy na palaging Number 1. (Vick Aquino