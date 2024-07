Hinimok ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers party-list Rep. France Castro ang Kamara de Representantes na aprubahan ang kanyang panukala na gawing hiwalay na subject ang kasaysayan ng bansa sa high school.

Ginawa ni Castro ang pahayag matapos na atasan ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang bagong talagang kalihim ng Department of Education na si Sen. Sonny Angara na pagtuunan ng pansin ang pagtuturo ng kasaysayan ng bansa.

“If we are serious about teaching our youth accurate and comprehensive Philippine history, we must ensure that it is given proper attention in our curriculum,” sabi ni Castro.

“History is not ‘pagmamarites’ or mere gossip. It is a scientific discipline that requires rigorous study and fact-checking¬. By fast-tracking HB 207, we can safeguard our history from being revised or filled with fake news,” dagdag pa nito.

Iginiit ni Castro ang kahalagahan na totoong nangyari ang maituro sa mga estudyante gayundin ang implikasyon nito sa kasalukuyan at hinaharap. (Billy Begas)