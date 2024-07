Haybol natupok sa clip e-fan

NATUPOK ng apoy ang isang bahay dahil sa nag-over heat umanong clip electric fan sa Lopez, Quezon noong Sabado.

Ayon sa report ng Lopez Police, sumiklab ang apoy sa dalawang-palapag na bahay na pag-aari ni Gennilyn La Peña sa Barangay Jongo sa nasabing bayan bandang alas-nuwebe nang umaga.

Sa kuha ng video, makikitang nagtulong-tulong ang mga residente na isalba ang mga gamit ng pamilya at apulain ang apoy habang hinihintay ang pagdating ng mga bumbero.

Tuluyang naapula ang sunog ng mga nagrespondeng tauhan ng Bureau of Fire Protection (BFP) Lopez makaraan ang kalahating oras.

Tinatayang nasa P630,000.00 ang halaga ng naabong ari-arian ng pamilya.

Sa pagsisiyasat ng mga fire investigastor, natuklasan na nagsimula ang sunog dahil sa nagliyab na maliit na clip electric fan na hinihinalang nagkaroon ng short circuit o nag-overheat.

Payo ng mga awtoridad, tiyakin na aprubado ng Department of Trade and Industry – Bureau of Philippine Standards (DTI-BPS) ang mga ginagamit na electronics appliance at iba pang kagamitan sa mga tahanan upang makaiwas sa anumang disgrasya tulad ng sunog. (Ronilo Dagos)