Grassroots chess

MASIGLA ang grass roots chess sa Marikina sa pangunguna nina Marikina Chess Federation president Johnny Gaudia, Restie Roxas at Isagani De Ramos ng Barangka Chess Club.

Nitong Hunyo 29, tagumpay ang isang tournament sa Barangka na pinagharian ng pambato ng Ateneo De Manila University na si Tristan Jared Cervero na may perfect 7.0 points.

Sumegunda si Jonathan Trajano (6.0 pts.), at tersera si Clord Bragais (5.5).

4th-9th placers na may 5.0 markers each sina Felix Julius Caesar, James Joshua Padua, Lord James Malveda, Light Maranan, at John Khedev Argarin. Si John Khedev Argarin ang 10th placer sa 4.5.

Ang mga category winner naman ay sina Jan Michael Ellar Jr. (top junior), Llewelyn Aries Alan (top female) at John Deaniel Basiya (top kiddie).

Ayon kay Gaudia, marami pang nakatakdang torneo.

Punong abala din si National Chess Federation of the Philippine director Engr. Rey Cris Urbiztondo sa 2nd Gov. Henry Oaminal Open Chess Tournament sa Hulyo 9-10 sa Aya Hotel and Residences sa Clarin, Misamis Occidental.

Nasa 300 kalahok ang inaasahan sa torneo na may basbas ng NCFP.

Mangunguna sa ceremonial moves sina Hall of Famer , Grandmaster Eugenio ‘Eugene’ Torre, Gov. Henry Oaminal, Mayor Henry Oaminal Jr. at Rep. Sancho Fernando Oaminal.

Nasa P355,000 ang cash prizes sa FIDE rapid rated competition na ito, kung saan ang open champion ay tatanggap ng P50,000. May papremyo sa Top 20 players.

Pati sa magiging top high school (under-17), top elementary (U-13), top Misamis Occidental, top senior (60-above), top junior (20-below), at sa top lady sa U17, U13 at Open.

Bahagi ito sa 6th Ozamiz City Charter Anniversary at kapistahan ng Nuestra Senora Dela Concepcion y Del Triunfo De Migpangi. Ang mag-oorganisa ay ang Asenso Misamis Occidental Federated Chess Association at ang Pamahalaang Panlalawigan ng Misamis Occidental.

Abangan natin ang 12-anyos na taga-Tanjay City chess wunderkind na si Noel Bernil Jr., na kakatawanin ang ating bansa sa Eastern Youth Chess Championships sa Penang, Malaysia sa Hulyo 12-21. Full support sa kanya ang ama na si Engr. Noel at ina na si Mary-Ann.