Driver state witness sa beauty Queen, israeli double murder

MAGSISILBING testigo ng pulisya ang driver ng sports utility vehicle (SUV) na pumiyok at nagturo sa mga awtoridad kung saan ibinaon ang bangkay ng beauty queen na si Geneva Sarita Lopez at fiancee nitong Israeli na si Yitshak Cohen sa Capas, Tarlac.

Ayon kay Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) Director Police Major General Leo Francisco, isang breakthrough sa kaso ang pagpiyok ni alyas Jess, isa sa person of interest sa nasabing double murder case.

Hindi umano nakayanan ng konsensya ni Jess ang paglilibing sa magkasintahan dahilan para tumayo siyang state witness sa kaso at ituro nito ang lugar kung saan ibinaon ang dalawa sa Capas, Tarlac. Sa salaysay ni Jess, inupahan umano siyang magmaneho ng isang SUV ng dalawang principal suspek ng krimen na parehong AWOL na pulis. Laking gulat umano ni Jess nang makitang may dalawang bangkay sa likod ng sasakyan pero dahil sa takot na madamay ay sumunod na lang siya sa utos ng dalawang dating pulis.

Si Jess din ang gumiya kung saan ililibing ang mga biktima at humantong sila sa isang quarry site sa isang bakanteng lote sa Barangay Sta. Lucia, Capas Tarlac kung saan nila ibinaon ang magkasintahan.

Ayon pa kay Francisco, mayroon silang tatlong anggulong sinisilip pero hindi muna niya ito inihayag dahil inaasahan na magkakaroon ng press briefing ang Philippine National Police at Department of Interior and Local Government ngayong umaga tungkol sa mga bagong kaganapan sa kaso.

Nilinaw naman ni Francisco na bagamat tumayong state witness si Jess ay hindi nangangahulugang lusot na ito sa kaso ng pagpaslang sa beauty queen at nobyo nito.

Aniya, titingnan pa nila ang laki ng partisipasyon nito sa krimen at kung sakaling lumusot naman siya sa kaso ay maaari rin siyang bumahagi sa pabuyang inilaan para sa pagkakatagpo sa bangkay ng ga biktima.(Edwin Balasa)