Daniel Padilla naunahan pa ng kapatid sa pagpapakasal

Kinaaliwan and at the same time ay hinahangaan ang touching message ni Daniel Padilla sa kasal ng nakababatang kapatid na si JC Padilla at Nathalia Valdivia na ginanap sa Gallery MiraNila ng The Blue Leaf sa Quezon City last Saturday.

Bilang Best Man at kuya ni JC, si Daniel ang naatasang magbigay ng message sa newly wed couple bago mag-propose ng toast sa mga invited guests.

Sa simula ay nagpatawa pa si Deej habang nasa stage na nagpahagalpak ng bonggang-bongga sa mga guest. Maging ang aktor ay tawang-tawa rin sa kanyang sinabi.

Bago magkuwento at magbigay ng mensahe sa bagong kasal ay biniro kasi niya ang nag-iisang kapatid na lalaki.

Tsika ni DJ, “JC, masayang-masaya ako dahil nandito ako ngayon bilang best man mo dahil alam naman nating lahat na wala kang best friend (sabay tawa)! Pero meron, meron, dahil ako ang best friend mo,” sabay bawi at nagbigay ng very heartwarming message sa bagong kasal.

Ikinuwento rin ni Daniel sa kanyang speech ang pagiging knight in shining armor sa kanya ni Carlito noong high school sila. May ilang mga lalaking senior students daw na lumapit sa kanya at tipong kinursunada siya pero pasalamat daw siya at biglang dumating ang utol niya, kinausap nang mahinahon ang older students kaya hindi natuloy ang anumang binabalak gawin ng mga ito sa kanya.

Hindi makalimutan ni Deej ang eksenang iyon kaya mas lalo raw niyang minahal ang kapatid. Supportive kuya ang aktor hindi lang kay JC, maging sa dalawa pa nilang kapatid na babae na sina Magui at Carmela.

Masuwerte nga si Karla Estrada dahil sobrang close sa isa’t isa ng apat niyang anak kahit magkakaiba ang ama ng mga ito. Lucky rin ang mga kapatid ni Daniel dahil sobra silang mahal na mahal ng kuya nila.

Samantala, pinusuan naman ng netizens ang mga candid video ni Daniel na kuha pa rin sa nasabing wedding na nag-trending sa X nitong weekend.

Aliw na aliw ang followers ng aktor sa reaksiyon nito nang lumabas na boy ang magiging panganay na pamangkin niya. Team Boy kasi si DJ. Sinabay na rin sa wedding ceremony ang gender reveal sa ipinagbubuntis ng beautiful bride.

Pati ‘yung video na kung saan makikitang si Daniel mismo ang may hawak ng tray ng shot glasses at ipinamimigay ito sa mga kaibigan at mga guests ay pinag-usapan.

“Napakagwapong waiter naman yan. Kung nandiyan lang ako, lalaklakin ko lahat ng tequila sa shot glass na binigay ni DJ,” hirit ng isang netizen na kilig na kilig sa idolo niya.

Sabi nga pala ng iba, naunahan pa raw ng kapatid si DJ sa pagpapakasal.

‘Yun na! (Ogie Rodriguez)