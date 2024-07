Cast ng ‘MiM’, Direk Darryl Yap nag-reunion sa b-day ni Imelda Marcos

Ang bongga lang na tila nag-reunion sa birthday merienda cena ni Madame Imelda Romualdez-Marcos, na ginanap sa Marcos mansion sa San Juan noong Miyerkoles (July 3), ang cast ng ‘Maid in Malacañang’, pati si Direk Darryl Yap.

Dumating nga roon sina Ruffa Gutierrez, Cesar Montano, Cristine Reyes, Diego Loyzaga, Beverly Salviejo, Ella Cruz, at iba pa.

Masaya nga ang tsikahan ng cast at ni Direk Darryl.

Siyempre, may moment din sila with the former first lady, pati kay Senator Imee Marcos.

At dahil nandoon nga ang ‘MiM’ cast, inusisa na rin ng media si Direk Darryl kung kailan magsisimula ang ‘Mabubay Aloha Mabuhay’ o ‘MAM’ na part 3 nga ng ‘MiM’.

Sabi ni Direk Darryl, hindi siya puwedeng magsalita.

“Hindi ko rin puwedeng sabihin na 16-part series na ang ‘Mabuhay Manila Mabuhay’. Hahaha!” natatawang tsika niya.

Sabi naman ni Ruffa, wala pa silang idea kung sa isang streaming app ba ipapalabas ang ‘MAM’ o sa isang free TV channel.

“Ako nga ang tinatanong ni Diego, pero wala pa akong alam,” tsika ni Ruffa.

Well… (Jun Lalin)