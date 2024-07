Bronny James 4 points lang, LA tambak sa Sacramento

AYAW pumasok ang unang tatlong tira, sa pang-apat ay nakuha ni Bronny James ang una niyang NBA basket.

Nabunutan ng tinik ang panganay ni LeBron James.

Nasa Chase Center sa Bay Area si Bronny, kasama ang Lakers para sa California Classic Summer League.

“The atmosphere, it was more than I expected,” abot-tenga ang ngiting sabi ni Bronny. “It’s a big game for me, but I didn’t know the people of Golden State would come and rep for me, so that was pretty nice to see.”

Parang carbon copy ni LeBron si Junior.

Dumating si Bronny na may salpak na oversized headphones, kumpleto ang gold jersey ng Los Angeles Lakers sa kanyang Summer League debut. Pareho rin ng mannerisms at facial expressions, pati takbo sa depensa.

No. 9 ang jersey na suot ni Bronny, nagsimula na ang NBA career nang tawagin kasama sa starting five ng LA.

Talo ang Lakers sa Sacramento Kings 108-94, tumapos si Bronny ng 4 points mula 2 of 9 shooting – walang naihulog sa tatlong 3s sa loob ng 22 minutes. (Vladi Eduarte)