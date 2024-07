BINI Aiah umalma sa mga walang respeto

Nakakaloka nga itong rant ng isang miyembro ng hit BINI P-pop girl group na si BINI Aiah!

Binasag na kasi nito ang katahimikan at sa Instagram story niya siya nag-rant. Sabi niya, marami raw nagaganap sa kanyang buhay ngayon at kinailangan niya munang mag-space out para ma-proseso ang mga nangyayari.

Nagkuwento nga rin si BINI Aiah na nagpunta siya sa Cebu kamakailan para sana mag-de-stress at maka-bonding ang kanyang pamilya at kaibigan. Kaya nga lang, ang reklamo niya ay may mga tao talagang hindi nakakaintindi ng privacy!

“However, there were still times when other people would not understand the need for privacy and personal time. Some would directly run up to me, grab a photo (even while I was eating),” sabi niya.

Ang nakakaloka pa nga raw ay pino-post pa ito ng mga pasaway na tao ng real-time na hindi raw safe.

Agad naman niyang nilinaw na gusto naman niya ang pagpapa-picture with other people at makakilala ng mga tao, lalo na ang makita na mas marami nang nakakakilala sa girl group nila na BINI. Pero sana raw ay tingnan at irespeto sila bilang tao. Busy na nga raw sila sa trabaho at ang mahihiling na lang nila sa iba ay ang i-respet ang kanilang personal na oras at pagkatao.

May paalala din naman si BINI Aiah sa madla. Sabi niya, “I also want to remind everyone to be kinder with their words and actions, especially when expressed online. You never know how much it could take a toll on somebody and affect them on a daily basis. I hope we can fill this world with love, respect, and positivity,” na for sure ay pinusuan ng maraming netizens.

Bilang mga public figure at lalo na bilang isang miyembro ng boom na boom na girl group, hindi talaga maiiwasan ang mga ganitong pagkakataon. Pero napaka-bongga nga na si BINI Aiah ang pumili na huwag manahimik at matapang na nagsalita tungkol dito sa kanyang platform upang maging aware ang kanilang mga fans!

‘Yun na! (Carl Balasa)