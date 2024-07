BF ni Iris Lee ‘pinulutan’ ng mga basher

Pinulutan na naman ng mga netizen ang aktor na si Xian Lim dahil sa hindi umano pagkuha ng working permits sa pag-shoot ng movie sa Thailand.

Sa una ay natuwa ang mga netizen sa appreciation post ng direktor ng ‘Kuman Thong’ para sa kanyang producer girlfriend na si Iris Lee, na co-writer din niya sa nasabing pelikula.

Sa kanyang caption ay tinawag niya ito na “Talented, overly passionate human being.”

Dagdag pa niya, “When all seemed impossible, you believed, pushed, carried everyone and went through great lengths and created magic. To more films with you, @iris.lee.”

Pero napansin ng mga netizen sa isa sa walong litrato sa carousel post ang nakasulat sa monitor.

Sa nasabi kasing photo ay makikitang nagbibigay ng instruction ang kanyang dyowa sa isang pre-prod meeting para nga sa shooting ng ‘Kuman Thong’ pero ang ikinaloka ng mga netizen ang mga nakasulat under “Immigration interview,” na “We only have tourist visa” at “We will not declare shoot.”

May isang netizen ang nagkomento ng “Questioning their integrity” dahil bakit nga raw hindi kumuha ng working permit sa bansang Thailand ang production team at iyon talaga ang sinabi nila sa interview sa immigration.

Sinagot naman ito ng isang netizen at sinabing “Big assumption to make without context or full info” habang sey naman ng isa pang netizen, “I believe that’s from their first trip when they went to scout location and not the second trip which was when they did the shoot.”

Pero kinontra ito ng isa pang netizen na sinabing, “The pic shows ‘bring approved wardrobe’ and to prioritize stuff from ‘art department and wardrobe’ in the baggage. That doesn’t sound like scouting for locations but filming.”

Mas pinag-usapan pa ang nasabing photo nang burahin ito ni Xian at may ilang netizen pa ang nag-post ng screenshots ng result ng pag-Google nila sa kung puwede ba mag-work ang mga tourist sa Thailand.

Well, sana nga maglabas ng statement ang kampo ni Xian tungkol sa nasabing deleted photo para mabigyan nila ng linaw at matigil na ang pag-iintriga ng mga online marites.

‘Yun na!