Nagtalaga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng lugar sa Brgy. Baculong, Victoria, Tarlac para pagtayuan ng special economic zone.

Batay sa Proclamation no. 623, ang 297,719 square meter sa lugar ay tatawaging Victoria Industrial Park.

Ang special economic zone ay mga piniling lugar na may potensiyal para umunlad bilang agro-industrial, industrial, tourist/recreational, commercial, banking, investment at financial centers.

Maaari itong gawing industrial estates, export processing zones, free trade zones at tourist/ recreational centers.

Ang Philippine Economic Zone Authority (PEZA) ang tutulong para magrehistro at maggawad ng insentibo sa mga mamumuhunan at magpapadali sa proseso para sa operasyon ng negosyo ng mga investor lalo na sa export-oriented manufacturing at service facilities sa loob ng mga lugar na napiling industrial park at naiproklama ng Presidente bilang PEZA special Econo¬mic Zones.

Batay sa record ng PEZA, mayroong kabuuang 419 economic zones hanggang nitong April 2023, 78 sa mga ito ay manufacturing economic zones; 297 bilang information technology parks/centers; 17 ay tourism export enterprises; 24 ay agro-industrial economic zones; at tatlong medical tourism parks/ centers. (Aileen Taliping)