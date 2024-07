Hinabol ng malaking barko ng Chinese Coast Guard (CCG), kasama ang anim na maritime militia vessels ang dalawang barko ng Philippine Coast Guard (PCG) at na-intercept malapit sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea.

Ayon sa pinost sa X ng maritime expert na si Ray Powell, na-intercept umano ng mga barko ng China ang dalawang barko ng PCG habang naglalayag 14 nautical miles east ng Ayungin o Second Thomas Shoal.

“Philippines Coast Guard BRP Cabra and BRP Cape Engano now passing, 14 nautical miles (nm) east of Second Thomas Shoal. They have been in-tercepted by China Coast Guard 5203 and at least six China maritime militia vessels, now closely shadowing,” saad ni Powell sa X.

Kuwento ng maritime expert, pinagana ng BRP Cabra at BRP Cape Engano ang kanilang AIS (Automatic Identification System) broadcasts dakong hatinggabi, tinatayang 18 nm south ng Second Thomas Shoal.

Dahil dito, naalarma ang China at pinakilos ang pito nilang barko na nagsagawa ng blockade sa paligid ng Ayungin habang ang CCG 5203 ay naglayag patungong katimugan para habulin ang dalawang barko ng PCG at unang na-intercept nitong Linggo nang umaga.

“They have been intercepted by China Coast Guard 5203 and at least six China maritime militia vessels, now closely shadowing,” paglalahad ni Powell.

Wala pang kumpirmasyon mula sa PCG tungkol sa panibagong pangyayari sa Ayungin Shoal.

Nitong nagdaang araw, umangkla sa Escoda Shoal ang tinaguriang monster ship ng China at tinapatan ang nakabantay na BRP Teresa Magbanua nitong Sabado.

Sabi ni National Task Force for the West Philippine Sea spokesperson Commodore Jay Tarriela, layunin ng monster ship ng China na sindakin ang BRP Teresa Magbanua at iba pang barko ng Pilipinas sa WPS.

Inaangkin ng China ang halos buong South China Sea, kabilang ang WPS na pasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Hindi rin kinilala ng China ang pagbasura ng Arbitral Tribunal sa nine-dash line claim ng Beijing.