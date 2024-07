Bakit gusto nilang maging politiko?

Ang pulitika ay tila isang larangan ng digmaan kung saan ang iba’t ibang mga kandidato ay naglalaban-laban para sa kapangyarihan at impluwensya.

Maraming dahilan kung bakit tumatakbo sa pampublikong opisina. Karamihan ay may kinalaman sa pansariling interes kaysa sa tunay na pagsilbi sa bayan.

Unang-una, maraming tumatakbo sa pulitika upang masiguro ang proteksyon at pagpapalawig ng kanilang mga interes sa negosyo. Ang pulitika ay nagbibigay ng kalasag laban sa mga panganib at hamon na maaaring harapin ng kanilang mga negosyo. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng kapangyarihan sa gobyerno, mas madali para sa kanila na makakuha ng mga kontrata, permit, at iba pang mga pabor mula sa pamahalaan. Ang mga pulitiko na may malalaking negosyo ay mas may kakayahang itulak ang kanilang agenda at tiyakin ang pag-usbong ng kanilang mga negosyo.

Pangalawa, ang pagtakbo sa pulitika ay isang paraan upang makamit ang kapangyarihan at impluwensya na maaaring gamitin para sa parehong pampulitika at pangnegosyong mga layunin. Ang kapangyarihang politikal ay nagbibigay-daan sa mga indibidwal na magkaroon ng malaking impluwensya sa mga desisyon ng pamahalaan, na maaari nilang gamitin upang paboran ang kanilang mga kaibigan at kaalyado. Sa ganitong paraan, nagiging mas madali para sa kanila na magtatag ng isang network ng kapangyarihan at impluwensya na maaaring magdulot ng benepisyo sa kanilang personal na interes.

Pangatlo, maraming indibidwal ang tumatakbo sa pulitika dahil sa kanilang kasikatan. Ang mga artista, atleta, at iba pang mga sikat na personalidad ay madalas na ginagamit ang kanilang popularidad upang makakuha ng boto at maging matagumpay sa pulitika. Ang kasikatan ay nagbibigay ng malaking bentahe sa kampanya, at ito ay isang paraan upang mas mabilis na makilala at mahalal. Gayunpaman, ang pagiging sikat ay hindi nangangahulugang ang isang tao ay may kakayahan o karanasan sa pamamahala ng bayan. May mga tumatakbo sa pulitika upang mapanatili ang kanilang kahalagahan sa lipunan, lalo na ang mga itinuturing na napaglipasan na sa kanilang mga karera. Ang mga dating sikat na personalidad na nawalan na ng kinang ay madalas na nagiging kandidato sa pulitika upang muling magkaroon ng pansin at kahalagahan. Sa ganitong paraan, nagiging paraan ang pulitika upang maibalik ang kanilang impluwensya at kasikatan.

Panghuli, kung minsan ay may mga kandidato na tumatakbo sa pulitika dahil sa tunay na hangarin na makagawa ng positibong pagbabago. Ito ang mga pulitiko na may malasakit sa bayan at may layuning mapabuti ang kalagayan ng kanilang mga kababayan. Ang mga ito ay bihira ngunit mahalaga, sapagkat sila ang nagbibigay pag-asa na may mga lider pa rin na tunay na naglilingkod para sa ikabubuti ng lahat.

Hindi naman tayong mga Pilipino lamang ang may ganitong pananaw sa pampublikong serbisyo. Sa katunayan, ang ganitong mga motibasyon ay matatagpuan din sa ibang bansa. Sa iba’t ibang bahagi ng mundo, ang pulitika ay madalas na ginagamit bilang plataporma upang makamit ang kapangyarihan, proteksyon ng negosyo, at iba pang pansariling interes.

Mahalaga ang papel ng mamamayan sa pagpili ng mga lider. Bukod rito, kasing-halaga nito ang patuloy na pagmamatyag ng taumbayan sa kanilang mga kilos kapag nahalal na sila. Ang mga taong tunay na mala-anghel nga ay maaring mag-iba ng anyo. Paano pa kaya ang mga nagpapanggap lang?

Ang opinyon sa artikulong ito ay pawang akin at hindi kumakatawan kaninuman o sa anumang organisasyon.