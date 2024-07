Annie ng The CompanY idinawit sa problema ni Jed Madela sa ex-manager

Nakakaloka talaga ang ibang mahilig makisawsaw sa mga isyung showbiz!

Sa social media nga, maraming mga gumagawa ng content na akala mo ay alam na alam nila ang mga isyu, intriga sa showbiz. Na parang mga insider sila kahit nakikisawsaw lang naman, ‘no?!

Umalma nga si Annie Quintos-Uy ng grupong The CompanY sa pangdadawit sa kanyang sa problema ni Jed Madela at ng ex-manager niyang si Annie Mercado.

May isang naglabas kasi na, “JUST IN: JED MADELA, KAKASUHAN NI TEACHER ANNIE NG THE COMPANY!”

Siyempre, ikinaloka nga iyon ni Teacher Annie kaya nag-post siya sa social media ng, “Once And For All, I am Teacher Annie of The CompanY and I have have NO bad feelings towards Jed Madela. He remains my friend. PLEASE stop spreading the false news due to misinformation.”

Ano kaya kung ang taong nag-post nun ang idemanda ni Teacher Annie?

Nakakaloka naman kasi at nananahimik ang isa sa mga miyembro ng The CompanY at biglang idadawit siya sa problema ni Jed at ng dati nitong manager, ‘noh?!

Nakakaloka!

Samantala, nag-message kami kay Jed kung maglalabas ba siya ng official statement tungkol sa Facebook posting ng kanyang Tita Annie (his ex-manager), pero dedma lang ang Kapamilya singer.

Hindi lang namin alam kung gusto ba ni Jed na ayusin na lang ng pribado ang tungkol sa problema nila ng kanyang Tita Annie.

‘Yun na! (Jun Lalin)