Alyansa para sa Bagong Pilipinas

Kamakailan lamang ay naisakatuparan na po ang pormal na alyansa sa pagitan ng Partido Federal ng Pilipinas (PFP) ni Pangulong Marcos at ng National Unity Party (NUP) na kung saan ang inyong lingkod ang presidente.

Ginanap ang mahalagang okasyon na ito sa Manila Golf and Country Club sa Makati City.

Sinaksihan ni Pangulong Marcos ang paglagda sa alyansa sa pangunguna ng inyong lingkod, gayundin ang aming chairman at dating Interior and Local Government secretary Ronnie Puno; secretary-general Bataan Rep. Albert Garcia para sa panig ng NUP; at sina president at South Cotabato Gov. Rey Tamayo; executive vice president and Special Assistant to the President Secretary Anton Lagdameo; at vice chairman and House senior deputy majority leader Sandro Marcos, sa panig naman ng PFP.

Ang alyansang ito ay katuloy lamang sa malakas na mensahe ng pagkakaisa na ipinahayag ni Pangulong Marcos noon pa mang 2022 election na siyang naging daan para mabigyan siya ng 30 milyong boto na itinuturing na pinakamalaking mandato elektoral sa kasaysayan ng presidential election sa Pilipinas.

Ang alyansang ito rin ay masasabing logical conclusion ng dalawang taon ng pagsuportang ibinibigay ng NUP sa Pangulo at sa kanyang agenda o vision na Bagong Pilipinas o ang pagkakaroon ng payapa at maunlad na bansa kung saan ay walang Pilipino ang maiiwanan.

Kami po sa NUP ay lubos na sumusuporta sa legislative agenda na isinusulong ng Pangulo sa Kongreso mula nang siya’y maupo bilang Chief Executive ng ating bansa noong 2022. Bawat priority bill ng Pangulong Marcos na naglalayong pagandahin ang buhay ng lahat ng mga Filipino ay aming sinuportahan.

Sa kanyang talumpati ay kinontra rin ng Pangulo ang mga pahayag na ang alyansa raw na ito ay isa lamang “marriage of convenience.” Sa halip kanyang binigyang diin na ito ay isang koalisyon para sa pagkakaisa na siya namang adhikain ng Bagong Pilipinas.

Ayon mismo sa Pangulo, ang alyansang ito ay hindi lamang para manaig sa susunod na eleksyon. “That’s not a marriage of convenience. It is an understanding that we must come together if we are to transform our country into the modern, safe, sustainable, growing country that we … have all dreamed of in all our lifetime. This is not just to win the next election. This is to make the Philippines a better place,” ayon sa Pangulo.

At tama naman siya dahil ang alyansa ay nakaangkla sa iisang ideyolohiya at ang ideyolohiyang ito ay pagkakaisa o unity. ‘Yan na nga ang pangalan ng aming partido, ang National Unity Party o NUP.

Kaya naman po binanggit ko rin sa aking talumpati sa alliance signing ceremony na ang aming alyansa ay magbibigay ng magandang oportunidad sa dalawang partido na may parehong layunin at magkakamping magsisikap para sa Bagong Pilipinas na nakapokus naman sa pagsusulong ng progreso para sa ating bansa at para sa bawat Pilipino.

Ang alyansang ito ay nagpapakita rin na kung may wastong motibasyon at inspirasyon, kahit mga miyembro ng magkaibang pulitikal na partido ay kayang isantabi ang pulitika at ang kani-kanilang personal na interes para makamit ang totoong pagbabago sa public governance, sa ating ekonomiya at sa lipunan.

Bilang pangalawa sa pinakamalaking politikal na grupo sa Kongreso, sunod sa ruling coalition na Lakas–National Union of Christian Democrats o ang Lakas-NUCD na pinamumunuan ni Speaker Martin Romualdez, ang NUP ay gumaganap ng mahalagang papel sa pagtulong sa ating Pangulo at sa kanyang administrasyon sa pagsisikap na makamit ang mas malalim at pangunahing transpormasyon sa loob ng nagdaang dalawang taon, sa pagsusulong ng malakas na pagbangon ng Pilipinas mula sa pandemya.

Kami po sa NUP ay nag-commit sa pormal na alyansang ito ng NUP-PFP dahil naniniwala kami na ang Bagong Pilipinas ni Pangulong Marcos ay hindi lamang isang islogan kundi totoong adhikain na may layuning ihatid ang tunay na pagbabago para sa ating lahat. Naniniwala rin kaming hindi ito mapagtatagumpayan kung iisa lamang ang kikilos sa halip ay kailangan ang nagkakaisang aksyon ng ating mga kababayan kasama na kaming mga miyembro ng political mainstream.

Pumasok po kami sa pormal na alyansang ito sa PFP dahil handa ang NUP na magtrabaho nang husto at ibigay ang kooperasyon na inaantay ng Pangulo mula sa ating lahat para maging katotohanan ang pinapangarap niyang Bagong Pilipinas.

Sa aming pakikipag-alyansa ay siyento por siyentong kaisa kami sa pagsulong ng Bagong Pilipinas, sa pagsulong tungo sa mas maayos na buhay ng bawat Pilipino.

Tama po si dating DILG Secretary Ronnie sa kanyang naging mensahe na sa pamamagitan ng pormal na alyansa ng PFP at NUP, aming pinanindigan ang ibinigay naming pangako na unahin ang kapakanan ng taumbayan bago ang anupaman.

Sabi nga niya, ang alyansang ito ay isang malinaw na patotoo sa nagkakaisang dedikasyon para paglingkuran ang bawat Pilipino. Dahil lahat kami ay naniniwalang kung may pagkakaisa, may tibay na maaasahan at mas makakayang harapin ng bansa ang mga pagsubok na sasalubong sa atin sa mga darating pang araw.

Tunay ding makabuluhan ang sinabi ng aming NUP chairman na ang alyansang ito ay maituturing na liwanag at tagahatid ng pag-asa sa gitna ng mga pagkakahati at awayang kinakaharap ng mundo. Dahil ipinakita ng alyansang ito na kung nanaisin ay kaya namang magkapit-bisig para sama-samang kumilos tungo sa dakilang adhikain.

At wala na pong hihigit pa sa adhikaing ibangon ang ating bansa at ihatid ito sa mas payapa at mas masaganang Bagong Pilipinas.

Pangarap po ito ng ating Pangulo, pangarap nating lahat. Naniniwala akong magiging isang magandang halimbawa ang alyansang ito upang ipakita sa lahat na sa pamamagitan ng totoong pagtutulungan ang pangarap na ito’y mabibigyan natin ng katuparan sa lalong madaling panahon.