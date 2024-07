3 tulak timbog sa P3M drug bust

HIMAS-rehas ang tatlong tulak ng ilegal na droga, kabilang ang dalawang High Value Individual (HVI), matapos silang makumpiskahan ng mahigit sa P3 milyon halaga ng pinaniniwalaang shabu sa ikinasang buy-bust operation sa loob ng sementeryo sa Las Piñas City noong Sabado.

Kinilala ni Philippine National Police-Drug Enforcement Group (PDEG) Director Police Brig. Gen. Eleazar Matta ang mga naarestong suspek na sina Ariel Alejandro Temporal, 48 anyos, Jennifer Francisco, 58 anyos, kapwa HVI at Joan Angue, 47 anyos.

Sa ulat, isang buy-bust operation ang inilatag ng PDEG bandang alas-tres nang madaling araw sa Golden Haven memorial Park sa Barangay Pulang Lupa 1 ng nasabing lungsod.

Isang police poseur buyer ang nakaiskor ng shabu sa mga suspek at nagkasundong magkikita sa lugar.

Lingid sa kaalaman ng mga suspek, nakaabang na ang mga ahente ng PDEG at iba pang police unit sa kanila kaya agad silang dinamba nang magkaabutan na ng ilegal na droga at buy-bust money.

Nakuha sa mga suspek ang nasa 450 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng P3,060,000 gayundin ang buy-bust money na ginamit sa operasyon.

Nakakulong ang mga suspek sa PDEG detention cell sa Camp Crame at mahaharap ang mga ito sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o The Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. (Edwin Balasa)