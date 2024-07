2 pusher bumulagta, pulis sugatan sa Tawi-Tawi

DALAWANG hinihinalang tulak ng ilegal na droga ang bumulagta habang isang pulis ang nasugatan nang manlaban ang mga una at makipagbakbakan sa mga awtoridad sa isang anti-illegal drug operation sa Bongao, Tawi-Tawi.

Ayon kay Brig. Gen. Prexy Tanggawohn, regional director ng Police Regional Office-Bangsamoro Autonomous Region (PRO-BAR), nagtungo ang mga pulis sa Bongao public market sa Barangay Poblacion matapos silang makatanggap na may nangyayaring bentahan ng ilegal na droga rito bandang alas 8:50 nang gabi noong Biyernes.

Pagkakita sa mga pulis, agad nagpaputok ang mga suspek kaya gumanti ang mga awtoridad na nagresulta sa pagkasawi nina alyas Jay at Nasir at pagkasugat ni Patrolman Abdulmijir Usman Kali Jr. sa binti, Nakuha sa mga nasawing suspek ang umano’y shabu na nagkakahalaga ng P34,000, dalawang caliber .45 pistol na kargado ng bala at mobile phone.

Samantala, nagtungo si Tanggawohn sa West Metro Medical Center sa Zamboanga City noong Sabado para gawaran ng Medalya ng Sugatang Magiting si Kali, miyembro ng 1405th Regional Mobile Force Company ng Regional Mobile Force Battalion 14-B.