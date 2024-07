Willie may ‘Wilcome Back Party’ sa July 14

Ang bongga talaga ng pagbabalik sa TV5 ni Willie Revillame, ha!

Sa July 14 (Sunday), may ‘Wilcome Back Party’ sa kanya ang Kapatid network, ha!

Bale 4:00pm magaganap iyon at live na mapapanood sa TV5.

Ngayong Monday (July 8) daw ia-announce ni Willie kung saan ang venue ng kanyang ‘Wilcome Back Party’.

“Sa July 15 pa po kasi ipapakita ni Kuya Wil ang TV5 Novaliches studio ng ‘Wil To Win’ show niya. Bigger venue po muna sa July 14 at may audience na at mamimigay na ng bonggang prizes,” tsika ng source namin.

Special kick-off episode nga raw ang July 14 show nila na mapapanood na sa TV5, BuKo Channel, at Sari-Sari Channel. Mapapanood din daw ‘yon sa Facebook and YouTube at hintayin na lang ang official announcement.

Monday-Friday, 5:00-6:30pm, nasa TV5 Novaliches studio na si Willie at ang kanyang mga co-host starting July 15.

“Ang ganda ng studio. High tech siya. Kilala n’yo naman si Kuya Wil, hindi siya papayag ng basta-bastang studio.

“Siyempre, nagtulong-tulong doon si Kuya Wil at ang mga taga-TV5 at MediaQuest,” tsika pa ng kausap namin.

Teka! Tama ba ang hula ng supporters ni Willie na sa July 14 ay mamimigay na siya ng house & lot?

Abangan!