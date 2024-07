Vilma, Maricel palaban kina Kath, Charlie, Julia, Marian

Ngayong Linggo (July 7) na magaganap ang pinakaaabangang 7th The EDDYS o ang Entertainment Editors’ Choice ng Society of Philippine Entertainment Editors (SPEEd).

Itatanghal ang Gabi ng Parangal para sa ika-7 edisyon ng The EDDYS sa Ceremonial Hall ng Marriott Grand Ballroom, Newport World Resorts sa Pasay City. Muli itong ididirek ng aktor at award-winning filmmaker na si Eric Quizon. Mapapanood naman ang kabuuan ng awards night sa delayed telecast nito sa ALLTV sa July 14, 10:00pm.

Magsisilbing host ang itinanghal na Best Actress sa 6th EDDYS na si Janine Gutierrez (para sa pelikulang ‘Bakit Di Mo Sabihin?’) kasama ang Kapuso Millennial It Girl na sina Gabbi Garcia, at movie at TV actor Jake Ejercito.

Ang mga nominado sa kategoryang Best Film ay ang ‘About Us But Not About Us’, ‘Firefly’, ‘GomBurZa’, ‘Iti Mapukpukaw’, at ‘Mallari’.

Palaban naman sina Vilma Santos (‘When I Met You in Tokyo’) at Maricel Soriano (‘In His Mother’s Eyes’) kina Kathryn Bernardo (‘A Very Good Girl’), Charlie Dizon (‘Third World Romance’), Julia Montes (‘Five Breakups And a Romance’) at Marian Rivera (‘Rewind’) para sa Best Actress.

Nominado naman sa Best Actor category sina Elijah Canlas (‘Keys to the Heart’), Dingdong Dantes (‘Rewind’), Cedrick Juan (‘GomBurZa’), Piolo Pascual (‘Mallari’), Alden Richards (‘Five Breakups And a Romance’), at Romnick Sarmenta (‘About Us But Not About Us’).

Marami pang kategoryang paglalaban-labanan ng mga nominado sa The 7th EDDYS kaya naman sobrang exciting ng awards night na ito.

Ang Brightlight Productions ang line producer ng awards night at sa pakikipagtulungan ng Newport World Resorts at ALLTV.

Ang annual event na ito na mula sa samahan ng mga entertainment editors sa Pilipinas ay nagbibigay ng pagkilala at pagpapahalaga sa mga pelikula at personalidad na itinuturing na ‘best of the best’ sa Philippine Cinema.

Ang SPEEd ay binubuo ng mga current at former entertainment editors ng mga leading newspaper at online site sa Pilipinas, sa pangunguna ng presidente nitong si Salve Asis.

Bongga! (Jun Lalin)