Vice hindi banta kay RS

Hindi kalaban ang tingin ni RS Francisco kay Vice Ganda.

Marami nga ang nag-iisip na baka malaking banta ang bagong tatag na negosyo ni Vice sa negosyo ni RS.

“No. No. Not at all. Kahit gawin pa niyang drag club `yon, hindi siya competitor. She is our allie. Kakampi siya. Siya nga ang nag-cut ng ribbon. Madalas din siyang magpunta dito sa Rampa.

“At malakas ang hatak niya. ‘Pag nahatak niya ang mga tao from Makati, BGC, Manila, saan pa ba sila pupunta, eh dalawa lang naman, Rampa ang comedy bar niya.

“Eh sobrang lakas ni Vice. Sobrang daming tao ang mahahatak niya na magpunta sa Quezon City.

“Hindi siya threat. Hindi siya kalaban! Gusto ko ngang mag-perform doon ang mga queens namin!” sabi na lang ni RS.

Kunsabagay, sa ngayon nga kasi ay si Vice raw ang maituturing na reyna ng mga sangkabaklaan.

“Vice is not the reyna. Vice is the biggest LGBTQ++ icon in the Philippines. Hindi lang siya basta-basta reyna! She’s the biggest talaga.

“I only have pure admiration kay Vice, for uplifting the LGBTQ image.

“Yes, marami rin siyang basher. Okey lang `yon, lahat naman ganun! Pati nga si Madonna na super love ko, ang daming detractors!” chika ni RS.

Pero, ano ba talaga ang market ng Rampa? Malaki ba ang market ng mga ganitong club sa Quezon City?

“I don’t care kung malaking market. I don’t care kung walang market.

Ang sa akin, Rampa is open sa lahat. Kung matanda ka, 18 years old ka, go ka.

“Para lang itong reunion na nagsaya-saya lang tayong lahat. Ganung feeling ang gusto ko. Hindi ‘yung parang nabastos ka,” sagot niya.

Siyanga pala, may bagong pakulo ang Rampa at open ito sa mga gustong mag-perform na mga bata o gustong maging drag queen.

“Every night may mga nagpupunta rito na naka-drag, at nagtatanong kung kailan daw ba sila puwedeng mag-audition, o puwede raw ba silang sumampa (sa stage). So, naisip ko na ang dami pala na gustong mag-perform na for the love.

“Kaya every Sunday, sinabi ko magdala sila ng piyesa nila, katuwaan kung sino ang best drag queen, ay may konting cash prize, ha!” sabi na lang ni RS.

Bongga! (Dondon Sermino)