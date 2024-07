Thea Gagate excited, kabado sa PVL Draft

HINDI maitago ang excitement at matinding kaba kay Thea Allison Gagate habang papalapit na ang makasaysayang unang pagsasagawa ng Premier Volleyball League (PVL) Draft kung saan inaasahan na siya ang napipisil na piliin bilang No. 1 overall pick ng Zus Coffee sa Hulyo 8.

“Masaya po at the same time kinakabahan po ako,” sabi ng middle blocker mula De La Salle Lady Spikers. “Excited po kasi first time na magaganap ang draft at kung mangyayari po ay nagpapasalamat na lamang po ako,” masayang sabi ng matangkad na miyembro ng Alas Pilipinas.

Optimistiko naman si Gagate na kanya agad na magagamay ang sistema alinman sa mga koponan na kukuha sa kanyang serbisyo partikular na sa Thunderbelles na nasa paggiya ni dating national coach Jerry Yee.

“Hindi pa po kasi ako nakasama sa mga praktis or under kay coach (Yee) so hindi ko masyado kabisado ang sistema niya,” sabi ni Gagate kay Yee, na giniyahan ang kapatid nitong eskuwelahan na College of St. Benilde Lady Blazers sa tatlong sunod na taon na pagwawalis sa National Collegiate Athletic Association (NCAA) crown.

“It would be great kasi makakasama ko ang mga miyembro ng sister school namin and also kay coach (Yee). I think marami akong matutunan at mai-improve pa lalo sa paglalaro ko as a professional player,” sabi ni Gagate.

Isa lamang si Gagate sa 48 na aspirante na nakatakdang piliin ng mga koponan sa PVL.

Ginawa ni Gagate ang kanyang unang laro sa UAAP para sa Lady Spikers noong 2020 bago kinansela ang liga sa kalaunan dahil sa pandemya ng COVID-19.

Noong 2022, bumalik ang UAAP matapos makansela ang liga sa loob ng dalawang taon dahil sa COVID-19 pandemic kung saan tumapos ang kanyang koponan sa second place matapos matalo sa finals laban sa NU Lady Bulldogs.

Si Gagate, na kasalukuyang kumukuha ng degree sa Sports Studies sa DLSU, ay nakatanggap ng 1st Best Middle Blocker award sa season. (Lito Oredo)