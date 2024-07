Iginit ni AGRI Party-list Rep. Wilbert Lee ang kahalagahan na suportahan at protektahan ang mga magsasaka at mangingisda bilang daan upang mapalakas ang lokal na supply ng pagkain.

Ayon sa kongresista, ang pagpapalakas sa sektor ng agrikultura at pagbibigay ng kapangyarihan sa mga magsasaka at mangi¬ngisda ang susi upang ma¬tamo ang ‘nutrition goals’ ng bansa na nakapaloob sa Philippine Plan of Action for Nutrition (PPAN) 2023-2028.

“Full support and protection of our farmers and fisherfolk, our food security soldiers, is a must to attain this goal,” ayon sa kongresista.

Dagdag pa niya, “Kaisa tayo sa hangarin na epek¬tibong maipatupad ang PPAN. Kaya naman maha¬laga na maiangat natin ang sektor ng agrikultura dahil kapag napataas natin ang supply ng pagkain, mapapababa natin ang presyo ng bilihin, at mabibigyan natin ng access ang mas mara¬ming pamilyang Pilipino sa sustansiya na kailangan nila.”

Ang PPAN ay binuo ng National Nutrition Council (NNC), na siyang magsisilbing gabay ng pamahalaan, non-government organizations, academe, at pribadong sektor sa pagkilos para maibsan¬ ang lahat ng uri ng malnutrisyon. (Eralyn ¬Prado)