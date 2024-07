Naniniwala si Senate President Francis ‘Chiz’ Escudero na ang P23 bilyong halaga ng ipinapatayong New Senate Building (NSB) sa Taguig City ang pinakamahal na gusali sa Pilipinas.

Ayon kay Escudero, kaya niya pinatigil ang Phase 3 ng construction ay dahil nagkakahalaga ito ng karagdagang P10.33 bilyon kaya umaabot na sa higit P23 bilyon ang halaga ng gusali, kasama ang presyo ng lupa na binili sa Bases Conversion and Development Authority (BCDA).

“Nakikita ko naman y’ung punto ni Senator Nancy (Binay) na value for money, nabanggit niya sa isang interview dapat daw pangmatagalan, nandoon din naman ako pero ulitin ko masama sa panlasa ‘yung ganung kataas at kahit sino ang kausapin ko natataasan sa P20 bilyon na building dahil sa pagkakaalam ko, 26 (taon) na yata ako sa gobyerno, ito na siguro ang magi¬ging pinakamahal na gusali ng pamahalaan sa bansa,” wika ni Escudero sa interview ng DWIZ nitong Sabado.

Aniya, kahit na sabihing P21 bilyon lang ang gagastusin tulad ng pinagpipilitan ni Binay, hindi pa rin ito maganda sa mata ng mga Pilipino. Mapapasama lang umano ang imahe ng mga senador sa publiko.

“Wala namang kaso sana, ang problema napakasama lang sa panlasa lalo na sa hirap ng buhay ngayon,” paliwanag¬ ng senador.

Sa halagang P21 o P23 bilyon, dinaig pa umano nila ang Presidente ng Pilipinas na naninirahan sa lumang Palasyo ng Malacañang.

“Hindi naman kami ang pinakamahahalagang tao sa bansa, pinakamataas na opisyal na nararapat tumira sa napakamahal na tirahan,” katwiran ni Escudero.

Hangarin aniya ng bagong liderato ng Senado na mabawasan ang gagastusin sa NSB dahil bawat isang ¬bilyong pisong matitipid, ilang classroom na ang magagawa nito.

Nagpaliwanag din si Escudero kung bakit pinaimbestigahan ng Senate Committee on Accounts na pinamumunuan ni Sen. Alan Peter Cayetano ang isyu sa higanteng gastos sa NSB dahil hindi umano sumasagot ang mga opisyal ng Department of Public Works and Highways (DPWH) kapag tinatanong tungkol sa costing ng pinapatayong gusali.

Kaya naman ang mga opisyal lang ng DPWH ang ipinatawag sa hea¬ring ng komite ni Caye¬tano at hindi si Binay na siyang dating chairperson ng accounts committee.