Political party binuo sa Quezon ni Gov. Helen Tan

Inilunsad ni Gob. Doktora Helen Tan ng Lalawigan ng Quezon ang STAND UP Quezon bilang bagong local political party.

Ito ay nilahukan ng mayorya ng lahat ng kasalukuyang nakaupong halal na opisyal sa buong probinsya.

Isusulong ng Solidarity for Transformation, Advancement and Nationalism towards a Dynamic, United and Progressive Quezon Province o STAND UP Quezon ang malawakang pagkilos upang labanan ang matinding kahirapan na nararanasan ng maraming mamamayan sa lalawigan.

“Malinaw ang ating layunin. Tayo ay naririto dahil nakahanda tayong tumayo para sa kagalingan ng ating mga kalalawigan. Ang panawagan natin, STAND UP Quezon para sa pagkakaisa. STAND UP Quezon para sa tagumpay. STAND UP Quezon laban sa kahirapan”, pahayag ni Gob. Tan na tumatayong pangulo ng partido.

Binigyang diin ng gobernadora na higit sa pulitika at darating na eleksyon ay isusulong ng STAND UP Quezon ang kanyang HEALING Agenda na maghahatid ng mga programa at proyekto para sa kalusugan, edukasyon, agrikultura, kabuhayan, imprastruktura, kalikasan at turismo, at mabuting pamamahala.

Sa kanyang talumpati, hinimok ni Gob. Tan ang mga Quezonian na makiisa sa pagpapaunlad ng lalawigan.

“We are marshalling the full might of our political capital to secure a life of prosperity and HEALING for everyone.

STAND UP Quezon encapsulates the essential ingredients of what we dream for our province: solidarity, transformation, advancement, nationalism, dynamism, unity, and progress”, paliwanag ng kauna-unahang babaeng gobernador sa kasaysayan ng Quezon.

Dinaluhan ang paglulunsad ng pinakamalalaking pangalan sa lokal na pulitika tulad nina Cong. Mark Enverga ng 1st District, Cong. Reynan Arrogancia ng 3rd District, at Cong. Atorni Mike Tan ng 4th District na tumatayo rin bilang Assistant Majority Leader ng Kongreso.

Agad na nakipag-alyansa ang Nationalist People’s Coalition (NPC) sa STAND UP Quezon sa pangunguna ni dating Senate President at kasalukuyang Chairman ng NPC na si Senador Tito Sotto na nagsilbi rin bilang panauhing pandangal at tagapagsalita sa makasaysayang pagtitipon. Pumaloob din bilang kaalyado ang 4K o Kababaihan KabalikaTAN Para sa Kapakanan at Kaunlaran ng Bayan na isa nang bagong party-list organization sa buong CALABARZON.

May kabuuang 226 mula sa 430 na mga nakaupong halal na opisyal mula konsehal ng bayan hanggang sa pinakamataas na pwesto sa lalawigan ang nanumpa ng katapatan bilang mga kasapi ng bagong partido.