Paulo bet gumawa ng sci-fi movie ala-Hollywood

Ang bongga ng pangarap ni Paulo Avelino, ha! Imagine, pangarap pala talaga niya na magkaroon ng isang sci-fi movie na gawa ng mga Pilipino.

Sa totoo lang, mahirap at mukhang imposible, pero naniniwala si Paulo na darating ang panahon na makakayanan din itong gawin sa Pilipinas.

“A dream project, I’ve always wanting to (star) in a big sci-fi movie. Because it’s hard to produce a sci-fi movie, it requires a lot of budget, there’s just so many stuff to do. But you know someday, I like to do a sci-fi movie that’s produced and made in the Philippines,” sabi ni Paulo.

Pero siyempre, sa ngayon ay malaki ang pasasalamat ni Paulo sa mga manonood na tumangkilik sa ‘Linlang’ at ‘What’s Wrong with Secretary Kim’.

“I’m very grateful that we’ve done two shows back to back and they were two different genres of shows. It’s always nice to see that in some way we can give happiness and marami kaming napapasaya na fellow kabayans natin and Kapamilya natin all over the world,” saad pa rin ni Paulo.

Dagdag na chika pa ni Paulo, kaya raw nag-click ang dalawang serye nila ni Kim Chiu ay dahil sa maturity nilang dalawa bilang mga aktor at bilang mga individual, kaya minahal ng publiko ang kani-kanilang mga karakter.

Samantala, kakatapos nga lang ng sold out event ng KimPau sa London nitong nakaraang weekend. Sa ngayon, wala pa ngang balita kung magkakaroon pa ng follow up project ang KimPau.

Pero siyempre, sigaw ng mga faney, more, more, more KimPau project pa, ha! Sabi nga, strike while the iron is hot!

Bongga!