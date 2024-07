Nikko Panganiban, Knights pinulutan Rice Vanguards

Mga laro sa Lunes:

(Olivares College Gymnasium)

4:00pm – Valenzuela vs Sarangani

6:00pm – Rizal vs Negros

8:00pm – Davao vs Paranaque

BALANSENG atake ang itinarak ng San Juan Knights na pinagbidahan ni Nikko Panganiban upang siguraduhin ang panalo sa teritoryo laban sa Nueva Ecija Rice Vanguards, 78-66, habang nanaig rin ang Iloilo United Royals at South Cotobato Warriors sa pagpapatuloy ng preliminary round ng Maharlika Pilipinas Basketball League (MPBL) Sixth Season sa FilOil EcoOil Centre sa San Juan City.

Mabagsik na rumatsada sa final period ang San Juan matapos makuha ang 53-50 sa pagtatapos ng third canto, nakipagtulungan si Panganiban kina Dexter Maiquez, Michael Malonzo, Paolo Hernandez, Micheal Calisaan at Orlan Wamar, Jr. para kunin ang doble pigurang kalamngan sa 72-56 sa nalalabing 4:32 sa laro.

Nanguna si Panganiban sa 14 puntos, apat na rebounds, dalawang assists at isang steal, na sinundan naman ni Maiquez sa 10 puntos, walong boards at dalawang assists, habang may tig-siyam na puntos sina Wamar, Jr., Calisaan at Malonzo, na nagbaba rin ng pito at walong rebounds, ayon sa pagkakasunod, tungo sa 13-1 rekord, habang ibinagsak ang Nueva Ecija sa ikalawang sunod na pagkatalo sa 12-2 na pinangunahan naman ni Will McAloney sa 14 puntos at limang boards.

Namayagpag naman sa iskoring para sa Iloilo si CJ Cansino para iangat ang koponan sa 7-9 card matapos ang 30 points, 10 rebounds, four steals at three assists para durugin ang Marikina Shoemasters 93-77.

Sinuportahan ang dating University of the Philippines Fighting Maroons skipper ng homegrown at dating De La Salle Green Archers na si Mark Nonoy na may 15 points, kasunod si Clint Doliguez na may double-double sa 13 points, 13 rebounds, four assists, at tatlong steals. Nagsalpak rin sina CJ Catapusan ng 11 puntos at siyam na rebounds, at RV Berjay ng sariling 11 puntos.

Nahulog ang Shoemasters sa 4-12 marka na nakakuha ng kontribusyon mula kina John Jordan Sta. Ana na may 15 points, limang assists at apat na rebounds at kina Migs Corteza sa 13 puntos at siyam na boards at Eric Pili na may 13 puntos at limang rebounds.

Kumana naman ang mandirigma na si Anton Joson ng team-high 20 puntos sa 8-of-14 shooting para dalhin sa 12-5 rekord ang South Cotobato na itinumba ang 1Bataan Risers sa 88-83.

Kumana naman ng double-double si Marwin Dionisio sa 16 puntos, 10 rebounds at limang assists at tig-12 puntos nina Chris Dumapig at Jervy Cruz na nalubog sa 4-12 kartada. (Gerard Arce)