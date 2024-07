Music video ni Regine trending

Muli na namang pinatunayan ni Regine Velasquez-Alcasid na siya pa rin talaga ang reyna ng Original Pilipino Music (OPM).

Iyan ang halos pare-parehong komento ng netizens matapos mag-viral sa online world nitong weekend ang bagong labas na performance video ng kanta niyang ‘Ulit Ulit’ na theme song ng seryeng ‘Pamilya Sagrado’.

Pinusuan nga ng netizens ng bonggang-bongga ang nilabas ng Star Music na music video ni Regine sa YouTube.

Puring-puri ng fans ang pag-emote ng misis ni Ogie Alcasid kahit na performance video lang naman ‘yung ni-release para mai-promote sa socmed ang nasabing kanta.

Wish nga nila na dapat maglabas din daw ng official music video ang ‘Ulit Ulit’.

Mababasa sa X ang mga postive comments:

“Iba pa rin ‘pag si Regine ang kumanta! Kahit pa marami ang sumusulpot na bagong singers, nag-iisa lang ang Asia’s Songbird. Walang makakaabot sa narating niya.”

“Grabe si Songbird! Sino bang nanakit sa kanya at galit na galit? Goosebump ate sobraang galing pa rin niya!”

May fans din si Regine na palaban sa ibang fandom na sinasabing tapos na raw ang pagiging Queen ng singer-actress-TV host.

“Mahiya kayo sa tunay na Reyna! Wala pang natatapakang ginto ‘yang mga P-pop idols ninyo pero parang kayo na ang nasa tuktok!

“It’s easy to be famous, but to stay relevant… dear, it’s a different story!”

Samantala, dahil sa galing umarte at mag-emote ni Regine sa nasabing video ay may nagsa-suggest na isali sa ‘Pamilya Sagrado’ ang idolo nila.

Pinagyayabang din ng supporters ni RVA ang pagtaas ng number ng mga nag-i-stream ng ‘Ulit Ulit’ sa Spotify. Bongga! (Ogie Rodriguez)