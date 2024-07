Missing beauty contestant, bf bangkay na bumulaga

DALAWANG naagnas na labi na pinaniniwalaang sa nawawalang magkasintahan na sina Pampanga beauty contestant Geneva Lopez at sa kanyang Israeli na fiancé na si Yitchak Cohen ang natagpuan ng mga awtoridad sa liblib na lugar sa Capas, Tarlac nitong Sabado ng umaga.

Nahukay ito ng mga Scene of the Crime Operatives (SOCO) sa isang quarry site sa sa Barangay Sta. Lucia.

Ayon sa report, ito ay matapos na lumantad at magsalita ang isang key witness na siyang nagbigay ng mahalagang impormasyon sa kaso.

Ayon naman kay Police Lieutenant Colonel Librado Manarang Jr, hepe ng Capas Municipal Police Station, opisyal na kinumpirma na ng mga pamilya ng mga biktima ang pagkakakilanlan ng kanilang mga nawawalang kaanak.

Nagsasagawa pa rin ng karagdagang imbestigasyon ang mga awtoridad, kabilang ang pag-autopsy sa dalawang labi upang matukoy ang sanhi ng kamatayan ng mga ito, at pagsusuri ng DNA upang opisyal na makumpirma kung ito ang nawawalang magkasintahan.

Huling nakita sina Lopez at Cohen noong Hunyo 21 sakay ng isang SUV papunta sa Tarlac para sa isang transaksyon sa isang lupa sa lalawigan.

Natagpuan naman kinabukasan ang SUV na kanilang sinasakyan na sinunog at inabandona sa Barangay Cristo Rey sa Capas noong madaling araw ng Hunyo 22.

Ang Barangay Cristo Rey at ang barangay Sta Lucia, kapwa sa bayan ng Capas ay nasa humigit kumulang 7 kilometro ang distansya at mga 15 minuto ang travel time.

Natukoy na rin ng Philippine National Police ang pitong tao na may kinalaman sa kaso, kabilang ang middleman o ahente para sa property na sinasabing binibili ng magkasintahan.

Masusi ngayong iniinspeksyon ng PNP Scene of the Crime Operatives, SOCO maging ng Criminal Investigation and Detection Group ang lugar ng pinaglibingan ng bangkay ng beauty contestant at kanyang Israeli fiancé.

Maingat na hinukay ang lugar kung saan ibinaon at natagpuan ang katawan ng dalawang bangkay na nasa advanced decomposition na sa Barangay Sta. Lucia Capaz Tarlac.

Isinasailaim na sa forensic examination at DNA testing sa isang punerarya.

Ayon kay Special Investigation Task Group GENESAAC, Head Police Col Miguel De Guzman at Tarlac Provincial Director, pinasok ang liblib na lugar malapit sa quarry sa bisa na rin ng search warrant at sa impormasyon ng SITG na may inilibing sa nasabing lugar. (Ronilo Dagos/Darcie de Galicia)