Ikokonsidera ng Presidential Anti-Organized Crime Commission (PAOCC) na gawing state witness si suspended Bamban, Tarlac Mayor Alice Guo kung ikakanta niya ang mga utak ng scam farm sa Bamban, Tarlac at Porac, Pampanga.

Ayon kay PAOCC spokesperson Winston Casio, para maging state witness si Guo, kailangang siya ang least guilty sa mga sangkot sa scam farm sa Tarlac at Pampanga.

“We wouldn’t be open to that discussion until and unless we get higher on the food chain in relation to the crime that this group has committed,” paliwanag ni Casio sa Saturday News Forum sa Quezon City.

Pero sa mga ebidensiyang hawak ngayon ng PAOCC, sinabi ni Casio na hindi maituturing na ‘least guilty’ si Mayor Guo.

Matatandaang sinuspinde ng Ombudsman ng anim na buwan si Guo at dalawa pa nitong tauhan sa Bamban municipal hall matapos silang kasuhan ng graft dahil sa pagkakasangkot sa scam farm ng Baofu Land Inc.

Nilinaw naman ng abogado ni Guo na si Atty. Stephen David na walang binabanggit ang kanyang kliyente na gusto niyang maging state witness dahil itinatanggi nito ang pagkakasangkot sa alinmang operasyon ng illegal Philippine Offshore Gaming Operators (POGO).

Pinaliwanag pa nito na kaya lang nadadawit si Guo ay dahil ito ang dating may-ari ng lupang pinagtayuan ng POGO company Zun Yuan Technology na sinalakay ng mga awtoridad.