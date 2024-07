Lotlot dadalawin sa Tate amang may sakit

Last Father’s Day, may naka-aantig na Instagram post ang mahusay na aktres na si Lotlot de Leon tungkol sa kanyang dalawang ama — ang kanyang adoptive dad na si Christopher de Leon at ang kanyang biological dad na si Donald Olson.

Sa pagbabalik-tanaw niya about her Papa Boyet, 18 years old lang daw ito noong dumating siya sa buhay nito by virtue of his relationship sa kanyang adoptive Mama Guy, ang Superstar na si Nora Aunor. Despite his young age then, hindi raw ito nagdalawang-isip na tanggapin siya.

Sa pagbabalik-tanaw naman niya ukol sa biological dad niyang si Donald, sinabi niyang sa kabila ng pagtatago nito sa katotohanan tungkol sa kanya noon, hindi raw siya nakaramdam ng hinanakit dito, instead, naunawaan daw niya kung bakit nito nagawa ang mga nagawa nito.

Sa kanyang post script noong Father’s Day, humiling din siya ng panalangin mula sa kanyang mga tagasubaybay at kaibigan dahil nasa ospital umano ang kanyang Daddy Donald. Doon ay nangako siyang bibisitahin niya ito soon.

During her manager Leo Dominguez’s 40th Day [of passing] remembrance celebration, nakumusta namin kay Lotlot ang lagay ng kanyang Papa Donald.

“He’s still sick, Ans,” sagot niya sa amin. “I’ll visit him in August.”

Hindi na namin matandaan kung anong taon niya unang na-meet ang kanyang Daddy Donald, a former US Navy based in Olongapo, mula nang sumagot ito sa email message niya — na after exhaustive research ay natagpuan niya. Basta ang mahalaga ay in-acknowledge siya nito sa e-mail at sinabing alam nito ang lahat tungkol sa kanya.

Ang tanda namin sa kuwento ni Lotlot sa amin, dinalaw niya ito noong nag-Amerika siya ng ilang buwan at sumubok ng buhay doon. Ipinagpaalam pa umano niya ito kay Christopher noon bilang respeto niya sa pagiging ama nito sa kanya all her life.

Fast forward to September 2013, napadalaw niya dito sa Pilipinas ang ama at naipakilala pa sa kanyang adoptive dad. Isa kami sa personal na nakasaksi sa milestone na ito sa buhay ni Lotlot.

Mula noon, nagkaroon na ng very close relationship si Lotlot hindi lang sa kanyang long-lost dad kundi maging sa kanyang mga kapatid sa ama na sina Donna, Dawn, at Myria na pawang mga may pamilya na rin.

At kung hindi kami nagkakamali, muli naman siyang nabisita ng ama early last year lang at namasyal pa sila sa Zambales.

Now, it’s Lotlot’s turn to visit and comfort him in Florida, where he is based.

Nice!