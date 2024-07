Korapsyon: Malupit na Biro ng Bayan

(Gaano kalaki ang tinatayang napakalaking ekonomikong pagkalugi taun-taon dahil sa walang-hiyang at sistemikong pulitikal na korapsyon sa Pilipinas? Hindi bababa sa 20% ng pambansang budget?)

**Bakit nga ba sa ating bayan, tila’y likas na parang hangin,

Pandarambong at panunuhol, kay daming nakikinabang, di ba halatang garapalan?

Nangupit lang ng pandesal, kulong agad, walang galang,

Samantalang politiko, milyon-milyon, ospital at guwardiya pa sa kanilang palasyo’t tanggulan.**

**Dekwat dito, limas doon, kaban ng bayan parang piggy bank ng iilan,

Araw-araw nababalita, tila ba’y telenovelang walang katapusan.

Padulas sa mesa, lagay sa bulsa, pera’y parang bula,

Ang mahirap nagugutom, ang mayamang kurakot nagpipista sa saya.**

**Parang larong tadhanang malupit, biro ng buhay na nakakakilig,

Korapsyon sa lipunan, parang ginawang pambansang libangan, parang kabit sa kulturang magara.

Parte ng sistema, kalokohan na tila’y nakatira sa puso ng pamahalaan,

Ang magnanakaw na magara, tila’y may trono, di mo mahulaan.**

**Ang galit ng masa, nauuwi sa kantyaw at halakhak,

Ang boses ng bayan, ba’t tila’y nawawala sa hangin at hangganan?

Sino ang tatayo, maghahadlang ng lantaran,

Laban sa mga makapangyarihan, sa sistemang bulok, puno ng kalokohan at kasinungalingan?**

**Hindi ba’t katawa-tawa, ang gulo ng ating bansa,

Korapsyon, parang hangin, saan ka man tumingin, nandiyan, kahit anong liko’t sukat.

Sardinas lang ang kinupit, kulong agad, walang palusot,

Samantalang milyon ang ninakaw, tila ba’y larong walang kibo’t bantay, katahimikan ang sagot.**

**Kaya’t tayo’y magkaisa, iwaksi ang bulok na sistema,

Ipaglaban ang katotohanan, huwag hayaang tayo’y gawing tanga.

Bayan natin, gising na, laban sa pandarambong,

Pagbabago’y abutin, maging tunay na malinis, walang dungis, walang huthot, walang pandarambong!**

