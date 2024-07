Laoag, Ilocos Norte – May sarili tayong salitang ginagamit na ang halos ibig sabihin din ay ‘komunikasyon’, ito ay ang salitang ‘talastasan’. Ang nasa ubod ng salitang ‘talastasan’ ay ‘talastas’ o ang pagkuha ng ipormasyon o mensahe. Kaya may salitang talastasin o ang ibig sabihin ay alamin.

Ganoon din ang mahabang salitang ‘pakikipagtalastasan’na ang ibig sabihin ay pagpapalitan ng mensahe at impormasyon na nangyayari kapag mayroon ding ‘komunikasyon’. Kaya may salita rin tayong ‘patalastas’ o pagpapadala ng mensahe sa pagitan ng panonood ng programa sa telebisyon o pakikinig ng radyo para palaganapin ang mensahe sa nakararami.

Naging kasingkahulugan na lamang ng ‘patalastas’ ang ‘advertisement’ sa Ingles dahil ang karaniwang mensahe na dapat ipahayag sa pagitan ng mga palabas sa telebisyon at palatuntunan sa radyo ay nagbubuhat sa mga sponsor na kompanya.

Samantala, malaya rin nating nagagamit ang hiram na salitang ‘komunikasyon’ o ‘communication’ sa Ingles sa ating sariling wika. Nasa ubod ng salitang ‘komunikasyon’ang salitang Latin na ‘communis’ na ang ibig sabihin ay pangkaraniwan. Kaya naman may salita sa Ingles na ‘common’.

Sa salitang Latin na ‘communis’ din kaya may salitang ‘community’ o pamayanan at ‘communion’ o komunyon na karaniwang naririnig natin sa banal na misa. Lahat ng mga salitang ito ay mula sa ‘communis’ o pangkaraniwan.

Itong salitang ‘komunikasyon’ ang dahilan kung bakit ako nasa Laoag, Ilocos Norte habang isinusulat ang artikulong ito. Naatasan tayo ng mga kabigan sa Department of Science and Technology – Science Education institute para maging lektyurer hinggil sa paksang science communication para sa kanilang The NuLab: STEM in Motion.

Ang NuLab: STEM in Motion ay isang makabagong bus na ginawang laboratoryo at silid-aralan na nakakarating sa iba’t ibang panig ng bansa. Una na akong naging lektyurer ng programang ito sa lungsod ng Dumaguete sa Negros Oriental noong nagdaang taon.

Dumako ang bus sa lalawigang ito kasabay ng paglulunsad ng Handa Pilipinas Luzon Leg at ng 2024 Regional Science, Technology, and Innovation Week na ginanap nitong Hulyo 3-5 sa Plaza del Norte Hotel and Convention Center dito sa lungsod ng Laoag.

Nakatuon ang tatlong araw na programa para paghandaan ang mga kalamidad sa tulong ng makabagong teknolohiya. At kaugnay nga nito ang pagsasagawa ng pag-aaral para sa komunikasyon.

Dinaluhan ng mag-aaral mula sa mga senior high school sa lalawigan ang lektyur ko. Ipinaliwanag ko ang kahalagahan ng agham kung paano nito magagawang bawasan kung hindi man tuluyang mawala ang pinsala ng kalamidad sa atin. Ngunit ang agham at teknolohiya ay dapat na maipahayag sa mas marami gamit ang mabisang komunikasyon.

Maraming inobasyon sa agham ang hindi pa lubusang maunawaan ng pangkaraniwang tao. Maraming teknikal na salita at konsepto ang kailangang maipabatid sa madla. At hindi ito madali. Kaya naman sa lektyur ko, binigyan diin ko ang paggamit ng sariling wika, tradisyon, at konteksto para maipahayag ang isang konseptong nakabatay sa agham.

Isa ang mabisang komunikasyon sa solusyon upang makaiwas tayo sa disgrasya at kalamidad.

***

