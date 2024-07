Karera Tips Ni JP Gonzales

Hulyo 7, 2024 – Linggo

Metro Manila Turf Club – Tanauan City, Batangas

R01 – 2 Star Of The Show, 1 Official Seal, 4 Lady Louise, 6 Madame Ruby

R02 – 5 Lucky Noh Noh, 6 Lucky Julliane, 3 Potential, 4 Seven Of Diamonds

R03 – 2 Feet Bell, 5 Calendar Girl, 3 Carried Away, 6 Queen Gabi

R04 – 1 Super Majority, 3 Captain Bob, 9 Hiroshima, 4 Ala Savoun

R05 – 5 Vitreus, 2 Paramount, 3 Honey Ryder, 6 Raxa Bago

R06 – 8 Malabon King, 2 Mr Brown, 5 Heroes Of Caloocan, 4 Cool Mom

R07 – 3 WarHammer, 4 Superformer, 7 Service Deluxe/Elegant Lady, 11 Mommy’s Love

Solo Pick: Lucky Noh Noh, Feet Bell, Malabon King

Longshot: WarHammer