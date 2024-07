Justin Brownlee, Kai Sotto gumagawa ng marka sa OQT

MATINDI ang bakbakan sa FIBA Olympic Qualifying Tournament sa Latvia.

Isang ticket lang sa Paris Olympics ang nakataya, nagpapakamatay ang players para makausad.

Kahapon, apat na teams na lang ang naiwan sa semis kasama ang Gilas Pilipinas na humarap sa Brazil Sabado ng gabi para makipag-agawan sa isang slot sa final.

Kaninong star ang pinaka-kuminang sa Riga?

Sa sorpresang panalo ng Gilas sa Latvia at sa two-point loss sa Georgia, nasa semis ang Filipinos. Hindi kataka-taka na pumupukpok si Justin Brownlee sa karera sa best player ng tournament.

Panggulat din si Kai Sotto.

Sa pinakahuling tally kahapon sa FIBA website, nangunguna si Brownlee sa hinamig na 1,120,162 votes. Sa dalawang laro, nag-average ang naturalized player ng Gilas ng 27 points, 8.5 rebounds, 8.5 assists.

Pumapangatlo si Sotto sa 633,257 votes.

Naka-18 points, 8 rebounds si Kai sa 89-80 win kontra Latvians, pero 4 points lang ang kinaya kontra Georgia nang ilabas sa second quarter matapos madaganan ang dibdib sa isang play at hindi na bumalik.

No. 2 si Jordan Bayehe (965,316) ng Cameroon.

Kumumpleto sa top five sina Bruno Cabuclo (150,582) ng Brazil sa No. 4, at malayong No. 5 si Nikola Vucevic (3,006) ng Montenegro at Chicago Bulls sa NBA. (Vladi Eduarte)