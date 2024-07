Holdaper na armado ng pekeng baril, tiklo

SWAK sa kulungan ang isang construction worker makaraang mangholdap ng isang maglalako ng pagkain gamit ang isang replica na 45 na baril sa Bacoor City, Cavite Biyernes ng hapon.

Kasong Robbery Hold-up o paglabag sa RA 10591 (Gun Replica) ang kinakaharap ng suspek na si alyas ‘Felipe,’ binata, ng Bars Brgy Habay 1, Bacoor City Cavite dahil sa reklamo ni alyas ‘Jovie.’ 45, ng Brgy Salinas 2, Bacoor City, Cavite.

Sa ulat, naglalako ang biktima ng pagkain sa Brgy Salinas 2, Bacoor City, Cavite nang dumating ang suspek bandang alas-2:30 kamakalawa ng hapon at bumili ito ng pagkain sa halagang P60.00.

Ilang saglit lang ay naglabas ng ‘baril’ ang suspek, nagdeklara ng holdap at tinangay ang Samsung Galaxy 804 cellphone ng biktima at P2,000.

Ipinagbigay-alam nito sa kanilang barangay ang sinapit kung saan nagsagawa ng follow up operation base sa deskripsyon sa suspek na nagresulta sa kanyang pagkakaaresto at pagkakarekober ng baril na nadiskubreng isa palang ng replica ng kalibre 45 at halagang P600.00 cash. (Gene Adsuara)