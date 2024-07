Namumurong ipagbawal ng Department of Health ang ‘mukbang’ dahil sa pagkamatay sa stroke ng isang food content creator sa Iligan City.

Sinabi ni Health Secretary Teodoro Herbosa na naglabas na sila ng public health warning laban sa mukbang videos at iginiit na dapat awatin ang pag¬lalabas ng mga ganitong klase ng video matapos ang pagkamatay ng vlogger na si Dongz Apatan noong Hunyo 13.

“It’s a bad practice because people make content by overeating. Overeating is not healthy. It will lead to obesity,” saad ni Herbosa.

“And obesity will lead to hypertension, heart conditions, non-communicable diseases, and even heart attacks,” babala pa niya.

Dagdag pa ng kalihim, ang panonood ng mukbang video ay maaaring makapagdulot ng eating disorders o kaya ay pagkaadik sa internet.

Marami umano ang maeengganyo na gumawa rin ng vlog sa paglapang ng matatabang pagkain dahil sa paniniwala na kikita sila kapag maraming views.

Ayon pa kay Herbosa, ipapa-ban nila ang mukbang kapag nakumpirma na ang pagkamatay ni Apatan ay may kinalaman sa sobra nitong pagkain.

“I can ban it locally. I can propose banning mukbang locally. Even ask the DICT to stop those sites. [It’s like] food pornography,” wika ni Herbosa.

Nauna nang sinabi ng isang health expert na ang pagkamatay sa stroke ni Apatan ay posibleng may kinalaman sa dami ng kanyang kinakain, kasama na ang mga tinatawag na ‘putok batok’ na pagkain.