Darren obligadong kumaldag sa kapalpakan ni Kim

Ang daming naaliw sa tandem nina Darren Espanto, Kim Chiu sa noontime show nila. Kasi nga, ramdam na ramdam mo na kumportable sila sa isa’t isa, at nagagawa nilang buskahin ang isa’t isa, na walang napipikon.

At yes, tuloy-tuloy lang ang pagkaaliw ng mga manonood, netizen sa kulitan nila sa ‘It’s Showtime’. Lalo na nga at this time idinaan na ni Darren sa kaldag ang mga waley jokes ni Kim, ha!

Sa nagdaang episode, tila gulong-gulo sina Vice Ganda at iba pang co-host sa hirit ni Kimmy. Pero, pilit pa ring itinawid ni Kim ang kanyang ‘Shinduko’ joke kahit aminado siyang waley ito.

Agad namang tinawag ni Vice ang bestie ni Kim na si Darren para raw malimutan ang kanyang joke at pinakaldag on stage. Aba game naman si Darren sa pagkaldag at talagang kinaaliwan ng madlang people!

Hirit ni Vice, “Heto ha, tuwing may mawawaley na joke, kailangan mong sumayaw para malimutan ng lahat ang kawaleyan!”

At siyempre, labis ang laugh trip ng mga netizen sa kaganapang ito na humakot ng daan-daang libong views sa TikTok! Sey nga nila, kahit waley ang joke ni Kim ay tuwang-tuwa pa rin sila sa kanya, dahil talagang nakakaaliw ang personality niya!

Chika pa nga nila, ang cute na palaging to the rescue si Darren para sa kanyang bestie Kim.

In fairness naman kasi, mapa-havey o waley ang jokes ni Kim, tuloy-tuloy pa rin ang paghalakhak ng madlang people.

Ang dami tuloy nagsasabi na bigyan ng sitcom sina Kim, Darren, dahil parang klik din talaga ang tandem nila, ha! Pero siyempre, hindi sila puwedeng magka-partner, dahil mas okey sila bilang magkaibigan, o magkapatid, na madalas mag-asaran, ha!

Bongga yarn! (Dondon Sermino)