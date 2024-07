Naniniwala si Senate President Francis ‘Chiz’ Escudero na hindi gigiyerahin ng China ang Pilipinas dahil lamang sa sigalot sa West Philippine Sea (WPS).

“Hindi gusto ng China sa aking pananaw, ‘di gusto ng ‘Pinas, Taiwan, Southeast Asia. Wala naman siguro may gusto ng giyera dahil walang panalo,” wika ni Escudero sa interview ng DWIZ nitong Sabado.

Aniya, noong 9th century pa nagsimula ang relasyon ng Pilipinas at China at hindi siya naniniwalang hahantong ito sa giyera.

“Wala naman nangyaring digmaan. walang sakitan at patayan para sa akin sa tingin ko sa haba ng relasyon natin, people to people relations have existed for centuries already, isang maliit na gusot lang ito at malalampasan natin thru people-to-people engagements,” paliwanag pa ng Senate president.

Nitong nagdaang araw ay sinabi ni Sen. Imee Marcos na nakatutok na sa 25 lugar sa Pilipinas ang mga hypersonic missile ng China. Ang mga hypersonic missile na ito ay mas mabilis pa sa speed of sound kaya mahirap itong harangin ng patriot missile at iba pang kahintulad nito.

Itinanggi na ng China na nakatutok sa Pilipinas ang kanilang mga missile dahil kapayapaan umano ang hangad nila sa rehiyon.