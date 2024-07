Blu Girls niresbakan Czechia sa do-or-die

ITINALA ng Philippine Girls softball team o mas kilala bilang Blu Girls ang matinding upset na panalo at matagumpay na bumalik sa inaasam na misyon sa matinding 4-3 comeback na pagwawagi laban sa Czechia sa isang mahigpit na do-or-die playoff match sa 2024 Canada Cup International Softball Championship.

Ang panalo ay nagtulak sa Blu Girls patungo sa susunod na round kung saan hinihintay pa nito ang makakaharap.

Una nang nakakuha ang Blu Girls ng puwesto sa playoffs ng 2024 Canada Cup matapos tumapos sa nangungunang apat sa grupo ng torneo, sa kabila ng pabago-bagong up-and-down na laro para sa 2-3 record.

Sinimulan ng Blu Girls ang kanilang kampanya sa panalo sa New Zealand at Hong Kong sa parehong 5-1 na nagbigay-daan na magkaroon ng kumpiyansa at mapatibay ang malakas na kapit sa torneo.

Gayunpaman, ang Blu Girls ay naharap sa malaking kabiguan nang sila ay iblangko ng host country na Canada, 12-0, na sinundan ng 3-4 na pagkatalo laban sa Israel, pagkatapos ng maagang 3-run lead. (Lito Oredo)