Bea inaming January pa break kay Dom

May bagong revelation na naman si Bea Alonzo tungkol sa naging relasyon nila ng ex fiancé na si Dominic Roque, ha!

Sa isang panayam nga na ginawa ni Bea ay ni-reveal niya na January pa lang nitong taon ay wala na sila ni Dominic.

“Before we announced it, we had been trying to work things out for months. It’s not like it happened overnight — it was a process for both of us,” sey ni Bea.

Maaalalang binuking din ni Bea kamakailan na hindi siya ang nag-initiate ng breakup pero magkasama sila sa desisyon na tapusin ang relasyon.

Nagpasalamat nga rin si Bea dahil kung hindi daw naging matapang si Dom at inaming may problema sa kanilang relasyon ay baka mas na-carried away lang daw siya sa pressure ng society.

Tsika rin naman ni Bea, naniniwala siyang merong someone out there na para sa kanya. Sey niya, “The most beautiful love is the one you find in the most unexpected moments. Maybe one day, I will meet my person.” Ang bongga!

It’s great that despite everything ay hopeful pa rin ang isang Bea Alonzo sa love and with her ever prospering career, for sure ay hindi malabong makakatagpo rin siya ng perfect match niya.

Ayun na! (Carl Balasa)