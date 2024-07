Anne, Belle gustong pagsamahin sa proyekto

Trending sina Anne Curtis at Belle Mariano nitong Sabado dahil sa ‘It’s Showtime’.

Ito kasi ang pagbabalik ni Anne sa noontime show matapos ang kanyang bakasyon sa South Africa at nitong weekend din nag-guest si Belle para sa promotion ng kanyang sold out concert.

Sakto na nandoon din bilang host si Kim Chiu.

Komento ng netizens online, nagsama-sama raw ang tatlo sa pinakamagaganda at pinakasikat na mga bituin sa Phillippine entertainment industry.

“The Queens of their own generations!”

“Belle Mariano – Gen Z Queenz

“Kim Chiu – Millennial Queen.

“Anne Curtis – Gen X Queen.”

“Slay Kapamilya Queens!”

Wish ng maraming fans nina Anne at Belle na sana raw ay magsama sa isang serye or pelikula ang dalawang reyna.

Obvious daw na like nila ang isa’t isa. May chemistry nga raw ang dalawang aktres at for sure na big hit ang proyektong pagsasamahan nila, ha!

‘Yun na!