Nilinaw ni incoming Education Secretary, Sen. Sonny Angara na wala siyang pinangako na itataas sa P50,000 ang sahod ng mga public school teacher.

Ayon kay Angara, hindi ‘realistic’ na maitataas sa P50,000 ang sahod ng mga guro dahil halos dodoblehin ang kasalukuyang P27,000 na entry level sa mga public school teacher.

“Sa ngayon, ang starting salary is 27,000. ‘Yung 50,000, halos dodoblehin ‘yun. So, dodoblehin mo ‘yung budget ng salaries. Medyo, it’s not realistic. I think what we want is a salary increase over time. ‘Yun ang tinitingnan, pinag-aaralan ng gobyerno,” paglilinaw ng senador sa interview ng DWIZ nitong Sabado.

Aniya, noong na-interview siya tungkol sa pay hike ng mga guro, wala siyang sinabing halaga at hindi rin siya nangakong itataas sa P50,000 ang suweldo ng mga ito.

“Wala akong pinanga¬kong ganun,” diin ni Angara

“Ang sabi ko kumpiyansa po ako na within the term of PBBM matataasan ang suweldo ng ating guro dahil pinag-aaralan na ‘yan ng Department of Budget, Department of Finance at Office of the President. I know that it will happen in the next few years of the President’s term,” ani Angara.

Sa isang radio interview noong Hulyo 3, tinanong si Angara kung posible na umabot sa P50,000 ang entry-level ng mga public school teacher.

“Tignan ho natin, pag-aralan natin,” sagot ni Angara sa naturang interview.

“Pero tayo, hundred percent in support po tayo for all of these teachers’ increases dahil alam natin na apek¬tado ‘yung kalidad ng edukasyon kapag tala¬gang inspired ‘yung mga teachers at you attract the best, ‘yung pinakamagagaling, the best and the brightest ika nga,” dugtong pa niya. (Eralyn Prado)