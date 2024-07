Amy kinumusta ang puso ni Kim

Bumalik na sa ‘It’s Showtime’ noong Huwebes si Kim Chiu after nilang mag-show ni Paulo Avelino sa Birmingham, United Kingdom.

Dahil wala nga si Kim noong nag-propose si Ryan Bang sa fiancée nito ngayon na si Paola Huyong, tinanong siya ni Ogie Alcasid kung, “Happy ka for Ryan?”

Sagot ni Kim, “Oo, super!”

At sundot ni Ogie, “Happy din kami for you.”

Dito na nagpasalamat si Kim sa mga kabayayan natin sa Birmingham, UK na nanonood ng show nila ni Paulo.

Pero tanong ni Amy Perez, “Kumusta ang puso mo roon?”

Mas bumongga pa ang panunukso at binanggit na ng ibang hosts ng Kapamilya noontime show ang sweet moment ni Kim at ng kanyang kasama na hindi nila pinangalanan.

Pero obvious nga na si Paulo ang tinutukoy nila na kasama ng dalaga dahil na-mention din nila ang mga sweet moment sa eroplano at elevator pictures sa ibang bansa.

Hindi naman alam ni Kim ang isasagot niya sa mga panunukso ng kanyang kasama kaya sinalo siya ni Amy Perez.

Sey nito, “Basta ang mahalaga, masaya si Kimmy at masaya tayo para kay Kimmy.”

Kilig na kilig nga ang KimPau fans na nag-one plus one sa nangyaring panunukso sa kanilang idol at sey nga nila obvious raw na may relasyon ang mga ito base na rin nga sa tuksuhan.

‘Yun na!